Югорский режиссер вступился за осужденного актера Устинова

Павла Устинова публично поддержали уже десятки знаменитостей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Актер получил 3,5 года за травму росгвардейца

Известный югорский режиссер Александр Хант выступил в поддержку актера Павла Устинова, осужденного к 3,5 годам лишения свободы за сопротивление сотруднику Росгвардии на протестной акции в Москве. Об этом «URA.RU» рассказал сам режиссер.

«Я считаю, что все это профанация. 3,5 года у человека из жизни забирать — это несправедливо», — заявил Хант в беседе с корреспондентом «URA.RU». В своем аккаунте в социальной сети «В Контакте» он поменял аватарку на картинку в защиту Устинова. «Я сейчас нахожусь на съемках в Екатеринбурге. Если что-то от меня будет еще нужно, я постараюсь это сделать», — добавил режиссер.

Задержание Устинова произошло 3 августа во время несогласованного митинга против действий московских избиркомов, отказавших оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму. Суд счел, что Устинов оказал сопротивление при задержании, из-за чего омоновец Александр Лягин вывихнул плечо. Осужденный заявлял, что приехал в центр города для встречи с другом и в момент задержания смотрел в телефон. Позже в защиту Устинова высказались десятки музыкантов, актеров и журналистов.

Александр Хант — обладатель наград различных кинофестивалей. Его самый известный фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». За эту картину режиссер получил «Нику» в номинации «Открытие года».