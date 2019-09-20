Facebook уличили в рекламе фальшивой платформы для быстрого заработка

В социальной сети официально запрещена реклама, продвигающая схемы быстрого заработка Фото: Артем Ковтун © URA.RU

В Facebook появилась реклама мошенников, использующих образ создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Пользователям предлагается быстрый заработок на криптовалюте.

Реклама, размещенная в соцсети аккаунтом «Успешный инвестор», ведет на сайт, дизайн которого копирует сайт РБК. «В публикацию, выглядящую как расследование издания, встроены ссылки на сайт с видеороликом об „уникальной схеме“ заработка и формой для регистрации якобы на платформе TON (Telegram Open Network) Павла Дурова», — сообщает « Коммерсант ». Пользователь должен ввести свои личные данные, в том числе номер телефона. По правилам социальной сети Facebook, объявления, предлагающие и рекламирующие схемы быстрого обогащения, официально запрещены.

О создании инвестиционной платформы Telegram Open Network (TON) стало известно в сентябре 2018 года. Проект блокчейна уже привлек около 1,7 млрд долларов инвестиций. Для транзакций будет использоваться криптовалюта Gram. По данным одного из инвесторов проекта, тестирование платформы должно начаться этой осенью.

В январе Павел Дуров объявил о ликвидации зарегистрированной в Британии компании Telegram Messenger LLP. По данным СМИ, такое решение могло быть связано с намерением Дурова изменить структуру своего бизнеса и запустить платформу TON.