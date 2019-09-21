Военный эксперт усомнился в новом способе борьбы с «уклонистами»

Сегодня в России около 12-13 тысячи «уклонистов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разрешение Минобороны РФ военкоматам ставить на учет россиян без регистрации по месту жительства поможет решить проблему «уклонистов» только на 15%. Об этом в беседе с «URA.RU» заявил военный обозреватель газеты Комсомольская правда, полковник в отставке Виктор Баранец, который ранее занимал должность пресс-секретаря ведомства.

«Я не думаю, что она (новая мера) приведет к тому, что мы установим 100% контроль над призывниками. Потому что здесь возникает вопрос, а как же будут вылавливать парней призывного возраста, которые не встали на воинский учет. Не дашь же команду полиции останавливать на улице молодых парней и спрашивать документы. Да, такое возможно, но это позволит решить проблему лишь на 10, от силы 15%», — объяснил эксперт.

Баранец отметил, что 10 лет назад количество «уклонистов» составляло 230 тысяч человек, сегодня этот показатель колеблется на уровне 12-13 тысяч молодых людей. Однако, по словам бывшего пресс-секретаря Минобороны, цифры до сих пор остаются внушительными. «Проблема не в недостатке новобранцев. Проблема в том, что государство до сих пор не может выстроить систему учета новобранцев и контроля за ними», — рассказал военный обозреватель. Баренец подчеркнул, что государству нужно искать новые более радикальные способы контроля и не играть с призывниками «в кошки-мышки».

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин в разговоре с «URA.RU» заявил, что некомплект призывников является главной проблемой российской армии. Согласно новому предложению Минобороны, военкоматы начнут ставить на учет не только на зарегистрированных в их районе парней призывного возраста, но и на фактически проживающих, передает агентство Nation News.