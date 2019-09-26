Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг, где рассматривали проект закона «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год», возмутился, что большое количество депутатов не явились на работу. Он напомнил, что их прогул повлияет на предстоящие выборы.
«Вот такого полупустого зала давно не видно было. Где те, кто собирается избираться? Обсуждение этого вопроса сегодня — это вопрос выборов завтра», — цитирует Володина РИА «Новости». По его словам, депутаты не думают о том, что их не изберут, если они не будут принимать участие в обсуждении проектов.
Ранее «URA.RU» сообщало, что прогул одного пленарного заседания депутатом Госдумы обходится ему в 17 тысяч рублей. Если депутат не явится на работу в течение дня, то он должен был заплатить 60 тысяч рублей. Однако позже штрафы снизили, пишет RT.