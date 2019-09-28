В уральский город введена полиция, ведется поиск убийцы двух человек

На улицах Асбеста находится много полицейских Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Асбесте Свердловской области полиция патрулирует улицы и усилены посты ДПС. Это может быть связано с недавним сообщением об убийце, застрелившем двух человек в поселке Режик.

«На правоохранителях надеты бронежилеты», — сообщает «Европейско-Азиатские новости» со ссылкой на местных жителей. По несколько постов ДПС стоят на въездах в город. В городе объявлен план «Перехват».

По данным сообщества «Новости Белоярского района» в соцсети «Одноклассники», факт двойного убийства подтвердили полицейские, дежурящие на месте. Убиты местная жительница и её брат. Убийца много лет назад переехал в Режик из Челябинской области, сообщили местные жители. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадал младший сын женщины. Некоторые жители Режика предполагают, что убийство могло произойти из-за ревности.

Получить комментарии региональных ГУ МВД и СУ СКР по Свердловской области не удалось.