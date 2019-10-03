В Европе придумали, как выдавать визы жителям Донбасса

Украинцы смогут получать визы только на украинской территории Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Еврокомиссия посоветовала жителям Донецкой и Луганской народных республик получать визы для въезда в страны Евросоюза в консульствах, расположенных на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Речь идет только о тех жителях, которые проживают в Донбассе на законных основаниях. Отмечается, что украинцы с биометрическими паспортами в визе для поездки в Шенгенскую зону не нуждаются, передает телеканал 360. Представители комиссии напомнили консульствам стран ЕС и России на Украине, что те должны «предоставлять четкую информацию» о том, как граждане Украины могут получить визу, пишет агентство Nation News.

Ранее «URA.RU» писало, что немецкий депутат Рената Альт возмутилась тем, что украинцы с Донбасса получают визы Германии с паспортами России. По ее словам, действия российских властей не соответствуют тому, что они говорят.