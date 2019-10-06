В США считают дружбу между Москвой и Вашингтоном невозможной

В Вашингтоне никогда не смогут доверять России. Так ответила экс-постпред США при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы журналистов.
«Россия никогда не будет нашим другом. Мы ни при каких обстоятельствах не сможем им доверять», — цитирует Хейли газета Newsday.
Экс-постпред подчеркнула, что Москва вмешивалась в выборы американского президента в 2016 году, а также посеяла раздор между гражданами США через социальные сети. При этом Хейли уточнила, что другие государства «делают то же самое», а Вашингтону необходимо поддерживать контакт с Москвой.
Кроме того, Хейли поделилась мнением относительно взаимоотношений России с другими странами. «Они получают власть, вызывая хаос и раскол в других странах», — подытожила политик.
В апреле 2019 года была опубликован доклад, в котором спецпрокурор США Роберт Мюллер сообщил о результатах расследования, подтвердившего вмешательство России в американские выборы три года назад. В Кремле неоднократно опровергали такие обвинения, в том числе и доклад Мюллера, где нет аргументированных доказательств, по мнению российских властей. Недавно на тему вмешательства РФ в выборы президента США пошутил российский лидер Владимир Путин, напоминает RT.