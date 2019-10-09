Пермяки, чьи дома сносят из-за нефтепровода, обратились к Путину

Жители Перми просят президента остановить снос домов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители Перми, которые могут потерять жилье из-за нефтегазопроводов, обратились к президенту России Владимиру Путину. В письме (имеется в распоряжении «URA.RU») пермяки напомнили главе государства, что тот обещал заступиться за собственников, чьи дома и дачи попали под снос, поскольку оказались в защитной санитарной зоне. К жителям Перми присоединились также жители Сургута, Томска, Казани, Красноярского края и Московской области — всего свыше двух тыс человек.

«Мы обращаемся к вам в связи с предстоящим и неизбежным сносом домов нефтегазовыми монополиями („Газпром“, „Танснефть“, „ЛУКОЙЛ“). За последующие пять лет на основании вынесенных судебных решений о сносе жилых домов на территории Пермского края, будут уничтожены деревня Адищево, микрорайоны Архирейка, Запруд города Перми и другие», — говорится в письме. Оно также адресовано уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Пермяки отмечают, что дома были построены много лет назад, но в результате изменившегося законодательства их собственность уничтожается под видом заботы о безопасности граждан. Они также пояснили, что суды отказываются пересматривать решения о сносе недвижимости.

«URA.RU» писало, что пермяки уже несколько лет ведут борьбу за свою недвижимость. Ранее они перекрывали трассу и обращались за помощью к правозащитникам.