Один из руководителей мэрии Перми оказался в шаге от увольнения

Главе департамента градостроительства и архитектуры Перми Марии Норовой грозит штраф Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В отношении руководства департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) Перми возбуждено административное дело, сообщили «URA.RU» в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС). В ведомстве планируют сейчас ограничиться штрафом, а в случае повторного нарушения — попросить суд дисквалифицировать должностное лицо.

«Мы обязали ДГА отозвать незаконный отказ в выдаче разрешения на строительство дома по адресу: Уинская, 2б компании „Альфа-Инвест“ и рассмотреть заявление заново. Наше предписание должно было быть исполнено до 3 октября, но не исполнено. Поэтому Пермское УФАС инициировало возбуждение административного дела», — пояснил «URA.RU» руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин. Он уточнил, что в отношении виновного лица будет составлен протокол по ч.2.6 ст. 19.5 КоАП РФ (штраф для должностного лица — до 12 тысяч рублей).

Плаксин отметил, что в случае повторного нарушения антимонопольного законодательства этим же должностным лицом будет приниматься решение о его дисквалификации. «Санкция этой статьи предусматривает дисквалификацию до трех лет. Мы направим протокол в суд, если не будут исполнены другие наши предписания», — сообщил «URA.RU» глава антимонопольного ведомства. По данным агентства, речь идет о начальнике департамента Марии Норовой.

«Альфа-Инвест» планировал реконструировать недострой на улице Уинской, 2б и возвести на его месте 15-этажный жилой дом. Мэрия отказалась выдавать разрешение из-за превышения предельной высоты здания на этом участке.