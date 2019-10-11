Скабеева пригласила в Москву Зеленского, не пустившего ее на пресс-конференцию

Российская телеведущая Ольга Скабеева полагает, что украинский президент Владимир Зеленский поступил неправильно, отказавший приглашать ее на свою большую пресс-конференцию. По ее мнению, диалог между лидером Украины и журналистами из РФ просто необходим.
«Получается, что президент Украины отказался с нами общаться „из-за разных взглядов, полярных позиций“. <…> Формат нашей программы как раз предполагает дискуссию. Так и давайте поговорим — наконец. А то какая-то глупость: чего мы с Вами через посредников?», — подчеркнула телеведущая в своем telegram-канале.
Скабеева также публично предложила Зеленскому поучаствовать в шоу «60 минут», которая она ведет вместе с супругом Евгением Поповым на телеканале «Россия 1». Более того, журналистка считает, что украинский лидер вполне мог бы приехать в Москву и лично посетить съемки программы.
Ранее стало известно о том, что Скабеевой отказали в аккредитации на большую пресс-конференцию Зеленского. По словам замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, в Киеве не захотели видеть на мероприятии «российских пропагандистов», уточняет телеканал 360.
11 октября Зеленский провел большую пресс-конференцию, которая стала для него первой после победы на выборах президента Украины. Общение с местными журналистами длилось в общей сложности несколько часов — за это время Зеленский успел ответить в том числе на вопросы об отношениях с президентом США Дональдом Трампом и переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.