Движение в Перми в пятницу, 13 декабря, остановилось Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми наблюдаются 10-балльные (максимальный показатель затруднения движения) пробки. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», движение затруднено по улице Спешилова в сторону центра города, затор в обе стороны по улице Попова и Комсомольскому проспекту и улице Ленина от Крисанова до разворотного кольца в сторону ДКЖ (Дзержинский район). На карте дорожной сводки обозначено, что здесь произошло ДТП.

Дорожно-транспортные происшествия также отмечены и в других районах Перми: Индустриальном, Свердловском, Мотовилихинском: на улицах Архитектора Свиязева, Старцева, Ким и Космомольском проспекте.

В Пермской дирекции дорожного движения «URA.RU» не могли пояснить причину 10-балльных пробок в городе, сказав, что «рабочий день уже закончен».

«URA.RU» рассказывало, что в середине ноября движение в городе также было парализовано. Причиной этому послужил начавшийся снегопад.