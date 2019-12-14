В Прикамье девочка убила собаку электрошокером

В поселке Всеволодо-Вильва Пермского края 11-летняя девочка в школьном дворе убила собаку электрошокером. Об этом сообщает группа «Александровск | VALEKSE.RU».
«Бедное животное билось в жутких конвульсиях. <…> Собака, которую знал весь школьный двор, не представляла совершенно никакой опасности окружающим», — говорится в сообщении. Автор поста отметил, что будет подавать заявление в полицию не только из-за жестокого обращения с животными, но и из-за того, что родители дали ребенку в школу электрошокер.
В комментариях под постом мнения местных жителей разделились. Одни были на стороне родителей девочки и вспоминали случай, когда в поселке собака покусала ребенка. Другие возмущались, что девочке позволили принести в школу такую «недетскую» игрушку.
В МВД по Пермскому краю «URA.RU» рассказали, что заявление в полицию еще не поступало, однако проверка проводится. «У нас проводится проверка на основе информации, опубликованный в СМИ», — заявили в ведомстве.