13 декабря 2019
12 декабря 2019

В Прикамье девочка убила собаку электрошокером

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города зимой. Сургут, зима, дворняга, собака кланяется
Автор поста отмечает, что собака не представляла опасности для людейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В поселке Всеволодо-Вильва Пермского края 11-летняя девочка в школьном дворе убила собаку электрошокером. Об этом сообщает группа «Александровск | VALEKSE.RU».

«Бедное животное билось в жутких конвульсиях. <…> Собака, которую знал весь школьный двор, не представляла совершенно никакой опасности окружающим», — говорится в сообщении. Автор поста отметил, что будет подавать заявление в полицию не только из-за жестокого обращения с животными, но и из-за того, что родители дали ребенку в школу электрошокер.

В комментариях под постом мнения местных жителей разделились. Одни были на стороне родителей девочки и вспоминали случай, когда в поселке собака покусала ребенка. Другие возмущались, что девочке позволили принести в школу такую «недетскую» игрушку.

В МВД по Пермскому краю «URA.RU» рассказали, что заявление в полицию еще не поступало, однако проверка проводится. «У нас проводится проверка на основе информации, опубликованный в СМИ», — заявили в ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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