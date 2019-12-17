Из-за «серых» схем выплаты надбавки, бюджетники будут вынуждены вернуть деньги в бюджет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе

Иркутские соцработники, библиотекари, врачи и учителя, получившие губернаторские премии, будут вынуждены вернуть деньги. Причиной является то, что премии, которые инициировал бывший губернатор региона Сергей Левченко, были выписаны незаконно.

Специалисты из иркутской поликлиники № 17 говорят, что летом стимулирующая часть зарплаты оказалась срезана до минимальных размеров. «Если обычно „стимулярка“ была около 5 тысяч, то упала вообще до 106 рублей», — цитирует «Восточно-Сибирская правда» представителя Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие» Татьяну Шульгу. Она заявила, что подобные случаи фиксируются по всему региону.

Схема выплат бюджетникам, которую разработало правительство Левченко, противоречит принципам бюджетного процесса. Вместо того, чтобы деньги закрепить за теми ведомствами, сотрудники которых получали средства, премии установили за министерством финансов. При этом до работников они доводились разными способами. Один порядок был установлен для госорганизаций, второй — для муниципальных, однако они значительно отличаются друг от друга

Для работников муниципальных учреждений образования сделали совершенно отдельную схему. Минфин переводил деньги на счета Иркутского техникума архитектуры и строительства, который сразу переправлял выплаты на банковские карты учителей, как зарплату. Однако в расчетных квитанциях упоминаний о ней нет.

Согласно Бюджетному кодексу, Минфин не имел права переводить деньги техникуму, так как между ними не может быть никаких финансовых отношений. Техникум должен получать средства только от министерства образования, так как он находится в его ведении. Получается, что эта схема идет вразрез с трудовым, бюджетным и налоговым законодательством.

Также есть вероятность того, что у бюджетников потребуют вернуть средства. «Ввиду того, что работниками государственных и муниципальных учреждений получены денежные средства не от своего работодателя, подобный доход с точки зрения бюджетного и трудового законодательства может быть признан незаконным», — пишет в своём исследовании руководитель НПЦ «Госучет» Роман Ерженин.