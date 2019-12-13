В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу губернаторов

Для президента России Владимира Путина однозначно не имеет значения партийная принадлежность губернаторов. Их оценка происходит на основе результатов работы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.
«Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, судит об экономических параметрах региона и о действиях в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях», — пояснил Песков.
Ранее Путин указом отправил в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Его преемником стал замглавы МЧС России Игорь Кобзев, напоминает «Национальная служба новостей». Также в отставку был отправлен глава Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь, врио главы региона назначен сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн.
В конце октября Минэкономразвития предложило ввести еще один критерий оценки эффективности губернаторов. Сегодня уже существует 15 критериев оценки работы главы региона. В их число входят: уровень доверия к главам субъектов, объем инвестиций, уровень бедности, доступность жилья, качество окружающей среды и многие другие.