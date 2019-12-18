Бывший чеченский сенатор объяснил, как Тимати стал человеком Кадырова

Тимати стал «человеком Кадырова» еще в 2008 году, считает Умар Джабраилов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певец Тимати (Тимур Юнусов) оказался под защитой главы Чеченской республики Рамзана Кадырова после совместного выступления с канадской певицей Нелли Фуртадо на московском концерте в 2008 году. Тогда исполнителя попытались силой вывести со сцены охранники чеченского сенатора Умара Джабраилова, однако после этого за певца вступился Кадыров.

«Ко мне пришел певец, я тебя прошу, не делай ему проблем, потому что теперь это мой человек, я беру его под крыло», — передал Джабраилов Би-би-си слова Кадырова. Бывший сенатор рассказал, что вместо Тимати на сцене вместе с Фуртадо должен был оказаться Дима Билан, однако из-за урагана самолет с Нелли Фуртадо задержался и певица не успела попасть на совместный саундчек (проверку звука — прим. ред). Из-за этого выступление Билана отменилось.

В это время в «Олимпийский» приехал Юнусов со своей охраной, который позже зашел в гримерку певицы и предложил ей зачитать рэп на одной из её песен. Фуртадо согласилась. О желании Тимати узнала Рудковская, которая сообщила об этом чеченскому сенатору Джабраилову. Так как сенатор был знаком с Юнусовым, Рудковская попросила его повлиять на артиста, чтобы тот не выходил на сцену. Джабраилов исполнил просьбу и оставил возле гримерки Фуртадо своего охранника. Однако Тимати все-таки пошел выступать — ему помогла пробиться его охрана.

После этого Джабраилов пригрозил Тимати, что больше не допустит его выступлений в Москве. Однако после этогорэпер вместе с Фуртадо поехал к Кадырову, у которого попросил защиты. Джабраилов считает, что именно после этого музыкант «начал блатовать и превратился в успешного коммерсанта».

Ранее «Дни.ру» рассказывали о провале нового проекта Юнусова, который должен был называться Black Star Sport.