Миллиардер Потанин вспомнил, как в СССР стоял в очередях

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Владимир Потанин рассказал, как однажды смог достать больше сахара, чем было положеноФото: официальный сайт Президента РФ

Президент холдинга «Интеррос», глава «Норникеля» Владимир Потанин рассказал, что ему, как и многим жителям СССР, тоже приходилось стоять в очередях в годы дефицита. Миллиардер поделился историей, как сумел достать больше сахара, чем было положено.

«Экономика разрушалась. Мне тоже приходилось стоять в очередях», — отметил Потанин в интервью Bloomberg. Отвечая на вопросы журналистов о кризисном времени СССР, бизнесмен также вспомнил, как в молодости его отправили в магазин, чтобы он купил 20 килограммов сахара для варенья на зиму. При этом в начале 1980-х годов один человек не мог приобрести более двух килограммов сахара.

«Я был молодым студентом МГИМО и знал много громких слов», — добавил миллиардер. Чтобы добиться своего, Потанин показал продавцу брошюру с правилами торговли в СССР, сослался на Конституцию и пригрозил, что пожалуется городским властям. Продавец хотел вызвать милицию, однако будущий бизнесмен все-таки смог убедить его продать столько сахара, сколько он просил.

Ранее в этом же интервью Потанин рассказал, что реформы 1990-х годов помогли спасти Россию от распада, так как государственная собственность перешла в руки эффективных собственников.

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