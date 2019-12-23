Зюганов объяснил, почему считает Ельцин Центр гадюшником

Геннадий Зюганов уже не раз негативно высказывался о Ельцин Центре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Со строительства Ельцин Центра в Москве начнется национальное предательство. Таким мнением с «URA.RU» поделился лидер коммунистов Геннадий Зюганов. На минувшей конференции левопатриотических сил политик заявил, что сейчас Ельцин Центр готовит полную базу в Москве, и призвал «не пустить этот гадюшник в столицу».

«Тащить такое уродство, как Ельцин Центр, в Москву, особенно сейчас, когда на Россию обвалились санкции, когда США называют нас главным врагом, когда против страны откровенно ведется не только информационная, но и финансово-экономическая война, могут только люди, которые не понимают, что с этого начинается национальное предательство», — заявил «URA.RU» Геннадий Зюганов.

Лидер КПРФ уверен, что эпоха 1990-х годов является временем бандитизма, мародерства и разворовывания народной собственности. Это, по данным политика, подтверждает и отчет Счетной палаты за данный период. «Если вы посетите Ельцин Центр, то поймете, что это откровенный гадюшник, потому что там нет ни одного государственного деятеля, который был бы положительно оценен, кроме Ельцина со своей предательской политикой», — сказал Зюганов. В заключение собеседник агентства отметил, что Ельцин Центр необходимо «убрать с тела России», уточнив, что его в этом наверняка поддержат абсолютное большинство коллективов.

В самом Ельцин Центре напомнили, что Зюганов уже не в первый раз отзывается об учреждении таким образом. «Наверняка в словах Геннадия Андреевича какая-то логика есть, но нам она не видна», — сообщили «URA.RU» официальную позицию Ельцин Центра.