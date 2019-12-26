Начальник УФСИН Прикамья уволил своих подчиненных за недоработки Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В Прикамье уволены сразу несколько начальников колоний. Об этом в беседе с корреспондентом «URA.RU» рассказал начальник УФСИН по Пермскому краю Юрий Лымарь. Он уточнил, что принял решение уволить начальника скандальной ИК №9 (Соликамск) Салима Абдурахманова, ИК №10 (Чусовой) Алексея Тетерина и начальника СИЗО №1 (Пермь) Сергея Пестерева.

Вместо них назначены майор внутренней службы Антон Калинин, подполковник внутренней службы Константин Макидон и полковник внутренней службы Павел Сайфуллин, соответственно. «Сейчас их кандидатуры проходят согласование в различных ведомствах. Пока все они работают в статусе «врио», — сказал Лымарь.

Руководитель краевого УФСИН объяснил причину кадровых решений «следствием недоработки» его подчиненных. Лымарь также заявил, что рапорт об увольнении «в связи с постоянными жалобами» предложено написать начальнику колонии №37 (Чусовской район) Эдуарду Терентьеву. «Там тоже ситуация сложная, сейчас подбираем человека и, наверное, скоро мы его назначим», — отметил Лымарь.

«URA.RU» подробно рассказывало о скандале, случившемся в ИК-9, где был избит и изнасилован бывший осужденный Дмитрий Сергеев. Вскоре после этого стало известно и о других громких случаях, связанных с отбывающими наказание в «девятке» лицами. На фоне скандалов сменился руководитель УФСИН по Пермскому краю. В сентябре управление возглавил полковник внутренней службы Юрий Лымарь.