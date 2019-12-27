В Миассе бездомные собаки стали причиной разборок защитников и противников животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Миассе Челябинской области проводят проверку в отношении зоозащитников, которые нанесли ножевые ранения горожанину из-за бродячих собак. Как сообщил «URA.RU» читатель Иван Вездеходов, на встречу с противниками животных активисты пришли с перцовым балончиком и ножом.

Инцидент, по словам собеседника агентства, произошел на проспекте Октября, около дома № 20, 25 декабря. «Люди со стороны „зоозащиты“ предварительно договорившись через сообщения во „ВКонтакте“ со своими оппонентами, пришли на встречу вооруженными — один с свинорезом, другая, — перцовым баллончиком. Распыляли газ, махали ножом, но в итоге ретировались, оставив истекающего кровью человека на улице», — сообщил овевидец, добавив, что находится в шоке от того, что из-за животных «люди реально готовы убить других людей». Вездеходов добавил, что защитники животных, по словам очевидцев, находились в состоянии алкогольного опьянения и во время встречи сильно шумели.

Полиция изъяла видеозапись инцидента. Очевидцы и потерпевшие подали заявление в МВД, в данный момент ведутся следственные действия.

Недавно в группе «Инцидент Миасс» во «Вконтакте» горожане жаловались, что стая бродячих собак постоянно нападает на прохожих, несколько человек оказались покусанными. При этом, как пишет «Комсомольская правда-Челябинск», мэрия отчиталась, что на месте побывала служба отлова и всех кобелей в стае кастрировали, однако недавно сука снова ощенилась — бездомная стая стала больше на четырех щенков.

С этим ножом зоозащитники пришли на встречу Фото: Иван Вездеходов