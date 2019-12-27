На Урале под окнами дома обнаружено тело мужчины

Точная причина смерти мужчины пока неизвестна Фото: Наталья Кайгородова, ВК

В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш под окнами дома на улице Индустрии, 53 обнаружено тело мужчины. По словам очевидцев, человека выбросили в окно.

«Я видела, как он летел, сначала была скорая. Врачи сказали, что он уже был мертв перед тем, как его скинули… Парень около 30 лет, без обуви, куртки, без документов, ни телефона, ни ключей — ничего при нем не было», — пишет свидетель Наталья Кайгородова в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте», где обсуждается происшествие.

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району СК РФ по Свердловской области начал доследственную проверку. В пресс-службе СКР по Свердловской области «URA.RU» сообщили, что точная причина смерти станет известна после вскрытия, однако, по первоначальным данным, криминальная версия смерти не усматривается.