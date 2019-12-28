В уральской деревне, где сгорела женщина с детьми, нашли еще одну жертву пожара

В пожаре, который произошел утром 28 декабря в деревне Сидорята (Пермский край), количество погибших выросло до четырех. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю. Ранее было известно лишь о трех жертвах трагедии.
Огонь охватил деревянный дом, в котором проживала женщина с детьми в возрасте пяти, трех лет и одного года. Никому из них не удалось выжить в пожаре. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». «Видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено», — уточняется на сайте ведомства.
На данный момент продолжается осмотр места трагедии, после будут проведены экспертизы для выяснения причины пожара. Как ранее писало «URA.RU», изначально в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщали, что спасателям удалось найти тела только трех погибших.