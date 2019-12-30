Суд встал на сторону пермской компании, судившейся с властями из-за мусора

Компания «Буматика», судившаяся с министерством тарифного регулирования Пермского края из-за мусора, выиграла суд. Компания требовала признать недействующим постановление о захоронении мусора, принятого министерством в мае 2019 года. Дело рассматривалось в Пермском краевом суде.
«Административное исковое заявление ООО „Буматика“ удовлетворить. Признать не действующим, со дня вступления решения суда в законную силу, постановление министерства тарифного регулирования от 31 мая 2019 года», — говорится в решение суда.
В декабре 2018 года министерство (на тот момент Региональная служба по тарифам) установило для «Буматики» тарифы на утилизацию мусора на период до 2021 года. Однако впоследствии они были пересмотрены. Мусорный оператор посчитал, что чиновники нарушили законодательство, поскольку оснований для пересмотра тарифов не было.
Ранее директор «Буматики» Сергей Чудинов пояснил «URA.RU», что компания одновременно ведет несколько судебных процессов против краевого правительства. Все они так или иначе связаны с утилизацией мусора.