В минтербезе прокомментировали пожар на Пороховом заводе в Перми

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Угрозы для населения нет
Угрозы для населения нет Фото:

Возгорание на Пороховом заводе в Перми локализовали. Об этом сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности.

«Возгорание локализовали в 19:15. Пострадавших нет. Опасности для жителей города нет», — пишет 59.ru со ссылкой на министерство.

Ранее URA.RU рассказало, что на территории завода сильное задымление и слышны хлопки. Рабочие эвакуировались самостоятельно.

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Возгорание на Пороховом заводе в Перми локализовали. Об этом сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности. «Возгорание локализовали в 19:15. Пострадавших нет. Опасности для жителей города нет», — пишет 59.ru со ссылкой на министерство. Ранее URA.RU рассказало, что на территории завода сильное задымление и слышны хлопки. Рабочие эвакуировались самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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