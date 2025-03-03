В минтербезе прокомментировали пожар на Пороховом заводе в Перми

Угрозы для населения нет
Возгорание на Пороховом заводе в Перми локализовали. Об этом сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности.
«Возгорание локализовали в 19:15. Пострадавших нет. Опасности для жителей города нет», — пишет 59.ru со ссылкой на министерство.
Ранее URA.RU рассказало, что на территории завода сильное задымление и слышны хлопки. Рабочие эвакуировались самостоятельно.
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