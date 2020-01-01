На Урале полицейские застрелили напавшего на них мужчину

Под Камышловом полицейские застрелили пьяного молодого человека, который напал на них с монтировкой. Информацию о произошедшем подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД Росии по Свердловской области Валерий Горелых.
Вечером 31 декабря полицейских вызвала 29-летняя жительница села Обуховское, которая сообщила о том, что ее муж 1986 года рождения, ранее судимый за совершение краж, в пьяном виде бил и душил женщину. По месту жительства заявительницы были направлены участковый уполномоченный полиции и командир отделения патрульно-постовой службы. «К полицейским вышел супруг обратившейся за помощью женщины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, а в руках держал монтировку. Увидев сотрудников ОВД, стал надвигаться на полицейского, замахиваясь инструментом», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых.
Сотрудник полиции, прапорщик 1975 года рождения, достал табельный пистолет и предупредил о намерении применить огнестрельное оружие, однако возмутитель спокойствия продолжал двигаться на него. Не остановил злоумышленника и предупредительный выстрел вверх. «Силовик действовал в соответствии с федеральным законом „О полиции“. В результате вооруженный металлическим предметом человек получил огнестрельные ранения. Прибывшие медики доставили дебошира в больницу, где он скончался», — подчеркнул Горелых
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на месте инцидента работали сотрудники подразделения собственной безопасности, управления организации общественного порядка и кадровой службы ГУ МВД области. «По предварительным данным, табельное оружие применено правомерно. Родственники погибшего, написавшие заявление в ОВД, охарактеризовали его крайне отрицательно, сообщив, что он и ранее, выпив, вел себя неадекватно, бросался на людей с топором», — рассказал Валерий Горелых.
Собранные по факту ЧП материалы ил полиции направлены для рассмотрения и принятия процессуального решения в региональное управление Следственного комитета РФ, подчеркнул Горелых.