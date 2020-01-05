У молодой возлюбленной Петросяна нашли элитное жилье в центре Москвы

Петросян мог подарить элитную квартиру своей новой возлюбленной Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0

Молодая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова владеет элитной квартирой в центре Москвы. Стоимость жилплощади оценивается в 300 миллионов рублей.

Тема имущества Петросяна и его новой возлюбленной поднималась на ток-шоу «Пусть говорят». В редакцию программы неизвестный прислал документы, согласно которым Брухунова имеет в собственности квартиру не менее 230 квадратных метров. «В 2016 году помощница артиста стала владелицей весьма и весьма шикарной, роскошной и просто элитной квартиры с видом на озеро в Москве», — пишет агентство Nation News.

В квартире есть несколько спален, санузлов, гардеробные и массажный кабинет. Эксперты в студии ток-шоу посчитали, что Брухунова не могла позволить себе такое жилье. Они уверены, что квартиру своей молодой возлюбленной подарил Петросян.

О романе артиста с его помощницей стало известно летом 2018 года. Петросян со скандалом развелся со своей женой и партнером по сцене Еленой Степаненко.