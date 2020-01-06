Российский сенатор предостерег союзников США

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что американцы не начнут вывод войск из Ирака до тех пор, пока страна не вернет деньги за построенную военную базу, можно расценивать как однозначный сигнал союзникам США. Таким мнением в своем Facebook поделился глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Политик назвал такие заявления сигналом всем странам, где у США есть военные базы. «Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам — тут и у „сказки“ совсем другой конец — презрение к суверенитету союзников, штрафы и санкции непокорным, несогласованные и оголтелые угрозы оппонентам, чреватые их ответными мерами, в том числе, в адрес ничего не совершавших союзников», — написал сенатор, отметив, что время покажет, станет ли иракский опыт печальным примером для остальных стран-союзников США.
Также Косачев добавил, что Евросюз упускает шанс заявить о себе на мировой арене. Однако выразил надежду, что «корчи однополярного мира» заставят обеспокоиться, в том числе, и европейские страны.
Ранее стало известно, что США перебрасывают на Ближний Восток около четырех с половиной тысяч военных после дестабилизации ситуации и роста напряженности после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом, санкционированным Дональдом Трампом, пишет RT.