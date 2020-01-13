Экономист определил самый несчастливый возраст для россиян

В России люди наиболее несчастны в 48,2 года, считает экономист
Самый несчастливый возраст для жителей России — 48,2 года. К такому выводу пришел профессор Дэвид Бланчфлауэр, работающий в Дармутском колледже.
Экономист проанализировал уровень благополучия в разном возрасте в 132 странах и установил, что для каждого государства существует U-образная «кривая счастья». Согласно этой кривой, передает Bloomberg, в развитых странах люди наиболее несчастны в 47,2 года, а в развивающихся — в 48,2 года.
Россию вместе с Украиной, Польшей, Китаем и Турцией специалист отнес в категорию развивающихся государств. Специалист пояснил, что траектория «кривой счастья» связана с средней зарплатой в стране и продолжительностью жизни.
Ранее стало известно, что три четверти россиян недовольны уровнем своей зарплаты.