13 января 2020

Экономист определил самый несчастливый возраст для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, грусть, тоска, одиночество, печаль, депрессия, хандра
В России люди наиболее несчастны в 48,2 года, считает экономистФото: depositphotos.com

Самый несчастливый возраст для жителей России — 48,2 года. К такому выводу пришел профессор Дэвид Бланчфлауэр, работающий в Дармутском колледже.

Экономист проанализировал уровень благополучия в разном возрасте в 132 странах и установил, что для каждого государства существует U-образная «кривая счастья». Согласно этой кривой, передает Bloomberg, в развитых странах люди наиболее несчастны в 47,2 года, а в развивающихся — в 48,2 года.

Россию вместе с Украиной, Польшей, Китаем и Турцией специалист отнес в категорию развивающихся государств. Специалист пояснил, что траектория «кривой счастья» связана с средней зарплатой в стране и продолжительностью жизни.

Ранее стало известно, что три четверти россиян недовольны уровнем своей зарплаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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