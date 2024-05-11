Губернатор Омской области предупредил жителей о новой угрозе

Глава Омской области: есть угроза затопления Тевризского и Тарского районов

11 мая 2024 в 08:39 Размер текста - 17 +

Виталий Хоценко отметил, что уровень воды продолжает подниматься Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вода в реках Иртыш, Ишим и Туй продолжает подниматься. Есть угроза затопления пунктов в двух районах. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. «Продолжаем максимально укреплять насыпи, чтобы сдерживать натиск стихии. Согласно прогнозу, есть угроза затопления населенных пунктов в Тевризском и Тарском районах», — написал Виталий Хоценко в своем telegram-канале . Он добавил, что уровень воды в реках Иртыш, Ишим и Туй продолжает расти. Новость по теме Путин определит судьбу министров и губернаторов по борьбе с паводками Для помощи населению на территории районов будут созданы оперативные штабы. Хоценко поручил главам муниципалитетов оказать жителям поддержку и помощь. Ранее в Омской области в Усть-Ишимском районе прорвало дамбу. Началась эвакуация жителей. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Андрей Алехин в разговоре с РБК. Он отметил, что большую волну ждали, она шла из Казахстана через Тюменскую область. Хоценко заранее выезжал на место, что оценить ситуацию. 10 мая губернатор Омской области заявил, что ситуация с паводком на севере региона сложная. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода в реках Иртыш, Ишим и Туй продолжает подниматься. Есть угроза затопления пунктов в двух районах. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. «Продолжаем максимально укреплять насыпи, чтобы сдерживать натиск стихии. Согласно прогнозу, есть угроза затопления населенных пунктов в Тевризском и Тарском районах», — написал Виталий Хоценко в своем telegram-канале. Он добавил, что уровень воды в реках Иртыш, Ишим и Туй продолжает расти. Для помощи населению на территории районов будут созданы оперативные штабы. Хоценко поручил главам муниципалитетов оказать жителям поддержку и помощь. Ранее в Омской области в Усть-Ишимском районе прорвало дамбу. Началась эвакуация жителей. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Андрей Алехин в разговоре с РБК. Он отметил, что большую волну ждали, она шла из Казахстана через Тюменскую область. Хоценко заранее выезжал на место, что оценить ситуацию. 10 мая губернатор Омской области заявил, что ситуация с паводком на севере региона сложная.