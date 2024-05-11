США установили годовой рекорд по импорту удобрений из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АО «Тепличное». Свердловская область, поселок Садовый, оранжерея, теплица, удобрение, тепличное хозяйство, парник, сельское хозяйство, агрокомплекс, овощная культура
Россия остается для США одним из крупнейших поставщиков удобрений, несмотря на санкции Фото:

США закупили у России в марте рекордное с февраля количество удобрений на сумму в 174 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные американской статслужбы.

«В начале весны США закупили российские удобрения на 174 миллиона долларов, что на 10% выше февральского уровня и в 1,7 раза больше показателя в аналогичный период годом ранее. При этом доля России в американском импорте выросла», — следует из данных. Их анализ приводит РИА Новости.

Больше всего США интересуют калийные удобрения. Их закупки в марте выросли на 25%, дойдя до 95,5 миллиона долларов. Еще Штаты покупают азотные и фосфорные удобрения.

Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком удобрений в США. Первое место принадлежит Канаде, с которой граничат Штаты. США покупают удобрения у РФ, несмотря на санкции, которые они сами же и ввели. При этом Вашингтон активно борется с теми, кто обходит ограничения.

Ранее самая крупная компания в США в области ядерного топливного цикла попросила разрешить поставки урана из России. Там заявили, что этот ресурс крайне важный для всей промышленности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США закупили у России в марте рекордное с февраля количество удобрений на сумму в 174 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные американской статслужбы. «В начале весны США закупили российские удобрения на 174 миллиона долларов, что на 10% выше февральского уровня и в 1,7 раза больше показателя в аналогичный период годом ранее. При этом доля России в американском импорте выросла», — следует из данных. Их анализ приводит РИА Новости. Больше всего США интересуют калийные удобрения. Их закупки в марте выросли на 25%, дойдя до 95,5 миллиона долларов. Еще Штаты покупают азотные и фосфорные удобрения. Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком удобрений в США. Первое место принадлежит Канаде, с которой граничат Штаты. США покупают удобрения у РФ, несмотря на санкции, которые они сами же и ввели. При этом Вашингтон активно борется с теми, кто обходит ограничения. Ранее самая крупная компания в США в области ядерного топливного цикла попросила разрешить поставки урана из России. Там заявили, что этот ресурс крайне важный для всей промышленности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...