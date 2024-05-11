США установили годовой рекорд по импорту удобрений из России

11 мая 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Россия остается для США одним из крупнейших поставщиков удобрений, несмотря на санкции Фото: Илья Московец © URA.RU США закупили у России в марте рекордное с февраля количество удобрений на сумму в 174 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные американской статслужбы. «В начале весны США закупили российские удобрения на 174 миллиона долларов, что на 10% выше февральского уровня и в 1,7 раза больше показателя в аналогичный период годом ранее. При этом доля России в американском импорте выросла», — следует из данных. Их анализ приводит РИА Новости. Больше всего США интересуют калийные удобрения. Их закупки в марте выросли на 25%, дойдя до 95,5 миллиона долларов. Еще Штаты покупают азотные и фосфорные удобрения. Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком удобрений в США. Первое место принадлежит Канаде, с которой граничат Штаты. США покупают удобрения у РФ, несмотря на санкции, которые они сами же и ввели. При этом Вашингтон активно борется с теми, кто обходит ограничения. Ранее самая крупная компания в США в области ядерного топливного цикла попросила разрешить поставки урана из России. Там заявили, что этот ресурс крайне важный для всей промышленности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США закупили у России в марте рекордное с февраля количество удобрений на сумму в 174 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные американской статслужбы. «В начале весны США закупили российские удобрения на 174 миллиона долларов, что на 10% выше февральского уровня и в 1,7 раза больше показателя в аналогичный период годом ранее. При этом доля России в американском импорте выросла», — следует из данных. Их анализ приводит РИА Новости. Больше всего США интересуют калийные удобрения. Их закупки в марте выросли на 25%, дойдя до 95,5 миллиона долларов. Еще Штаты покупают азотные и фосфорные удобрения. Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком удобрений в США. Первое место принадлежит Канаде, с которой граничат Штаты. США покупают удобрения у РФ, несмотря на санкции, которые они сами же и ввели. При этом Вашингтон активно борется с теми, кто обходит ограничения. Ранее самая крупная компания в США в области ядерного топливного цикла попросила разрешить поставки урана из России. Там заявили, что этот ресурс крайне важный для всей промышленности.