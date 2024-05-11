Эмир Кувейта распустил парламент и ограничил действие Конституции

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Досрочные выборы в Кувейте состоялись в начале апреля после роспуска парламента Фото:

Парламент Кувейта распущен, действие некоторых положений Конституции страны приостановлено. Об этом заявил эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах во время обращения к нации.

«Разногласия на политической сцене Кувейта достигли уровня, который не позволяет нам больше молчать. Вынуждены распустить Национальное собрание и остановить действие некоторых статей конституции на период, не превышающий четырех лет», — заявил шейх Машааль, его слова приводит газета The New York Times.

Согласно данным СМИ, полномочия парламента временно перейдут эмиру и правительству. Такие изменения связаны с конфликтом между органами власти.

Он начался после внеочередных выборов в парламент Кувейта. Прежний состав был распущен из-за нарушений «конституционных принципов», отмечал Машааль. ТАСС пишет, что парламент имеет большое влияние в Кувейте, чем в других монархиях Персидского залива.

В самой стране запрещены партии. Граждане выражают мнения через общественные объединения.

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Парламент Кувейта распущен, действие некоторых положений Конституции страны приостановлено. Об этом заявил эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах во время обращения к нации. «Разногласия на политической сцене Кувейта достигли уровня, который не позволяет нам больше молчать. Вынуждены распустить Национальное собрание и остановить действие некоторых статей конституции на период, не превышающий четырех лет», — заявил шейх Машааль, его слова приводит газета The New York Times. Согласно данным СМИ, полномочия парламента временно перейдут эмиру и правительству. Такие изменения связаны с конфликтом между органами власти. Он начался после внеочередных выборов в парламент Кувейта. Прежний состав был распущен из-за нарушений «конституционных принципов», отмечал Машааль. ТАСС пишет, что парламент имеет большое влияние в Кувейте, чем в других монархиях Персидского залива. В самой стране запрещены партии. Граждане выражают мнения через общественные объединения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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