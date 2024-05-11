Эмир Кувейта распустил парламент и ограничил действие Конституции

Парламент Кувейта распущен, действие некоторых положений Конституции страны приостановлено. Об этом заявил эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах во время обращения к нации.
«Разногласия на политической сцене Кувейта достигли уровня, который не позволяет нам больше молчать. Вынуждены распустить Национальное собрание и остановить действие некоторых статей конституции на период, не превышающий четырех лет», — заявил шейх Машааль, его слова приводит газета
Согласно данным СМИ, полномочия парламента временно перейдут эмиру и правительству. Такие изменения связаны с конфликтом между органами власти.
Он начался после внеочередных выборов в парламент Кувейта. Прежний состав был распущен из-за нарушений «конституционных принципов», отмечал Машааль. ТАСС пишет, что парламент имеет большое влияние в Кувейте, чем в других монархиях Персидского залива.
В самой стране запрещены партии. Граждане выражают мнения через общественные объединения.
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