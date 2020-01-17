СМИ: Министр цифрового развития не войдет в состав нового правительства РФ

Исполняющий обязанности министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не войдет в состав нового правительства. Об этом журналистам сообщил знакомый чиновника. Также информацию подтвердили источники, близкие к самому министерству и Кремлю.
Нового премьер-министра Михаила Мишустина называют активным сторонником внедрения новых технологий. В свое время он возглавлял правление Международного компьютерного клуба, целью которого была интеграция российских и иностранных компьютерных технологий. На посту главы Федеральной налоговой службы чиновник принимал участие во внедрении таких технологий как ИНН и цифровая подпись, напоминает РБК. После назначения премьером, выступая перед Госдумой, Мишустин назвал прорыв в сфере цифровизации одной из приоритетных задач своего правительства.
По словам источников издания, возможная отставка Носкова может быть связана именно с недовольством работы над реализацией программы «Цифровая экономика». «Последней крупной и почти публичной неудачей стала презентация дорожных карт по программе — она проходила в Сочи, в декабре», — рассказал журналистам участник заседания. Правительство отправило дорожные карты на доработку.
Собеседник издания также отметил, что основная претензия к министерству Носкова заключалась в том, что ведомство не смогло наладить эффективное взаимодействие между всеми участниками программы. Многие функции и задачи негласно были переключены на другие министерства или компании. Это якобы было сделано для того, чтобы достичь хоть какого-нибудь продвижения в реализации «Цифровой экономики».
Премьер-министр Дмитрий Медведев, как напоминает RT, объявил об отставке правительства 15 января, сразу после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Новым председателем правительства был назначен глава ФНС Михаил Мишустин. 16 января Госдума поддержала его кандидатуру, а Путин утвердил его назначение.