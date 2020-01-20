В соревнованиях за победу сражались 90 спортсменов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Свердловская область заняла первое общекомандное место на первенстве УрФО по боксу среди юниоров 17-18 лет в Нижнем Тагиле. Успех региональной сборной — первый в 2020 году для Свердловской областной Федерации бокса.

Спортсмены, представляющие Свердловскую область, выиграли семь золотых медалей из десяти возможных, рассказали «URA.RU» в пресс-службе боксерской организации. Первые места заняли: Тимур Халилов (Екатеринбург, до 49 кг), Максим Шумов (Краснотурьинск, до 60 кг), Александр Зырянов (Краснотурьинск, до 64 кг), Алексей Кузин (Нижний Тагил, до 69 кг), Георгий Лапп (Новоуральск, до 81 кг), Богдан Простяк (Нижняя Тура, до 91 кг), Тимофей Романов (Краснотурьинск, свыше 91 кг).

На фото слева — Почетный тренер России Вячеслав Фаргер Фото: пресс-служба Сведрловской областной федерации бокса

Конкуренцию свердловчанам составляли боксеры из Челябинской, Тюменской и Курганской области, а также из ЯНАО и ХМАО. Что примечательно, Свердловская область была лидером среди регионов-участников по количеству спортсменов, вышедших в финал первенства. Как рассказал «URA.RU» глава Свердловской областной федерации бокса, Герой РФ Сергей Евланов, 18 января за первые места соревнований сражались сразу девять представителей Среднего Урала.

«Из всей сборной Свердловской области в финал вышли около трети наших спортсменов — это большой результат. Среди остальных регионов мы первые по количеству финалистов, — сказал „URA.RU“ Евланов. — Отдельное спасибо хотелось бы выразить Почетному тренеру России Вячеславу Фаргеру. Он организовал и провел тренировочный сбор к первенству УРФО со сборной региона. И, конечно, выражаем благодарность спонсорам и организатором соревнований. Их идейным вдохновителем стал Заслуженный тренер России Сергей Малышев».

В организации соревнований принял участие советник главы Федерации бокса России Михаил Кайгородов (слева) Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

Финал первенства УрФО по боксу прошел 18 января на площадке школы олимпийского резерва «Спутник». Всего на первенство в Нижнем Тагиле приехало 90 спортсменов. Для уральского города это стали самые крупные соревнования среди юношей 17-18 лет. Победа на окружном уровне дает спортсменам путевку на чемпионат России среди юниоров. В случае победы на федеральном уровне боксера начинают рассматривать для выступлений за сборную страны.

Герой РФ Сергей Евланов стал главой областной федерации бокса 17 декабря. Он рассказывал «URA.RU», что своей первой задачей видит воспитание патриотически настроенных боксеров.