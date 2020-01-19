Соловьев и Ревенко хотят заставить главу Чувашии извиниться за слова «мочить» журналистов

Евгений Ревенко: «Губернатор должен как минимум объясниться и извиниться» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил надежду, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший «мочить» журналистов за критику властей, изменит свое отношение к средствам массовой информации. Депутат Госдумы, бывший тележурналист Евгений Ревенко считает, что чиновник должен «как минимум объясниться и извиниться».

Ревенко, занимающий в «Единой России» пост заместителя секретаря генсовета, отметил, что должность губернатора обязывает ее обладателей «максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли». «Двусмысленное высказывание Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов», — отметил Ревенко, его цитирует РИА «Новости».

Соловьев в свою очередь предположил, что «мочить журналистов» — новый способ борьбы с «фейк ньюс» от главы Чувашии. «[Губернатор] поймет, что „мочить“ — не самый подходящий способ взаимодействия с медиасферой», — отметил телеведущий в разговоре с ТАСС.

Представители журналистского сообщества заявили, что главе региона стоит извиниться за свои слова. «[Глава Чувашии] должен как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом», -заявил Ревенко.

В пресс-службы главы Чувашии, как писало «URA.RU», пояснили, что призыв Игнатьева «мочить» некоторых журналистов и блогеров означал требование раскрывать сведения о тех, кто пишет заказные материалы. Там отметили, что в последние месяцы в отношении деятельности политика якобы идет информационная атака, инициаторы которой уже известны. Игнатьев в День российской и чувашской печати заявил, что некоторые журналисты и блогеры хорошо устраиваются, потому что пишут, «не зная, о чем и о ком, лишь бы заработать». «Надо их мочить, как в народе говорят», — цитирует издание «Правда ПФО» Игнатьева.