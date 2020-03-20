Челябинские рестораны из-за коронавируса сокращают число посетителей и подсчитывают убытки

В ресторанах массово отменяют корпоративы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности в Челябинской области, введенный губернатором Алексеем Текслером повлиял на работу ресторанов. Помимо обязательных профилактических мер, одни рестораны Челябинска меняют расстановку столов в зале, другие сокращают число посетителей до 50 человек.

«У нас забронировали на 20 марта столики на 80 человек, — рассказал URA.RU владелец ресторана „Лаборатория живого пива“ Илья Ройтенберг. — Бармен уже обзвонил 30 человек, тех, что бронировали позже. Извинился и сообщил, что принять не могут».

«У нас теперь и не получается больше 50 человек, — сообщил URA.RU владелец ресторана „Аль капоне“ Александр Надеин. — Из-за коронавируса число посетителей снизилось в разы. Мы отменяем развлекательные мероприятия и подсчитываем убытки».

«У нас обычно больше 50 человек не собирается», — сообщили URA.RU в ресторане «Родня». В крупных ресторанах проблему решают иначе.

«Надо чтобы между посетителями расстояние было не меньше метра. — рассказал URA.RU на условиях анонимности один из ресторатов. — У нас площади позволяют, расставляем столы. Где за столиком сидело шестеро, теперь четверо. Но все равно посетителей меньше и доходы снижаются».

Еще один владелец известной сети ресторанов в Челябинске в разговоре с URA.RU отметил другую проблему. «Стали отменять корпоративы, — сказал он. — Отказываются от банкетов, а это важный источник наших доходов. Раньше снимали целые залы. Теперь мы только принимаем отказы от брони».

Все опрошенные URA.RU рестораторы пока затруднились посчитать, в какую сумму могут вылиться убытки из-за новых правил. «По итогам марта можно будет что-то сказать», — пояснил один из собеседников.

В Москве из-за коронавируса обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%. Часть ресторанов уже приостановили работу и перешли на формат доставки еды на дом.