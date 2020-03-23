Мэр Екатеринбурга устроил замам разнос из-за грамматических ошибок

Недовольство Александра Высокинского вызвала ошибка в письме депутату Госдумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сделал замечание своим заместителям — первому вице-мэру Александру Ковальчику и руководителю аппарата администрации Илье Захарову — из-за грамматической ошибки, допущенной в ответе главы города на письмо депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Работе над ошибками Высокинский уделил время в ходе аппаратного совещания в администрации.

«Высокинский сказал, что письмо Ионину было согласовано Захаровым и Ковальчиком. И попросил Ковальчика прочитать вслух: „Уважаемый Дмитрий Александрович, в ответ на ваше обращение обращение…“» — рассказал участник совещания. «Два раза слово „обращение“, и никто даже не увидел! А я вынужден работать редактором», — приводит примерные слова Высокинского городской чиновник.

По словам другого участника совещания, глава города также задался вопросом, «зачем мэрия содержит штат лингвистов [в комитете по организационно-контрольной работе], если его подчиненные согласовывают письма с [грамматическими] ошибками».

В разговоре с URA.RU Захаров отказался комментировать информацию, сославшись на корпоративную этику. Ковальчик не ответил на звонок корреспондента. Также не удалось получить комментарий Дмитрия Ионина, из-за письма которому Высокинский подверг замов критике.