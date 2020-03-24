23 марта 2020
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Челябинские депутаты переходят на дистанционную работу из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание гордумы по отставке Евгения Тефтелева и назначению врио главы Владимира Елистратова. Челябинск, рыльских виталий, гордума, голосование
Челябинские депутаты уходят на «удаленку»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сессии и заседания городской думы Челябинска будут проходить в дистанционном режиме. Это решение принято 24 марта, сообщили URA.RU в пресс-службе думы. Поводом для введения такого формата стал режим повышенной готовности, введенный в регионе из-за пандемии коронавируса, согласно которому в одном зале не должно собираться более 50 человек.

«Регламент работы думы позволяет нам вводить такой формат», — уточнили в пресс-службе. Ближайшее заседание думы состоится 31 марта. Вопросы будут рассмотрены заочным голосованием. Ранее предполагалось, что на заседания думы не будут пускать никого, кроме депутатов, мэра Натальи Котовой, прокурора города Романа Самойлова и председателя контрольно-счетной палаты Челябинска Юрия Ветриченко. Заинтересованных лиц собирались приглашать только на обсуждение конкретного вопроса.

«Посчитали и поняли, что если все 49 депутатов придут, получится больше 50 человек и решили не рисковать», — пояснил URA.RU источник в думе.

26 апреля должно состояться заседание Законодательного собрания области, в составе которого 60 депутатов. «Мы примем решение по этому заседанию сегодня, после того как пообщаемся с медиками, — заявил URA.RU спикер ЗСО Владимир Мякуш. — Решим, в каком формате будем проводить сессию».

На сегодняшний день в Челябинской области один подтвержденный лабораторией «Вектор» в Новосибирске случай коронавируса. Еще у шести человек первые тесты в Челябинске дали условно-положительный результат. Окончательный диагноз будет поставлен после получения ответов из Новосибирска.

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