Мэр из ХМАО сократил должность зама, из-за которого чуть не угодил за решетку

В администрации Нефтеюганска (ХМАО) сократили должность заместителя главы города, который отвечает за связь с правоохранительными органами. Это решение утвердили на заседании городской думы, подтвердил URA.RU ее вице-спикер Рафаэль Галеев.
«Администрация предложила новый вариант своей структуры, без одного из заместителей. Мы поддержали его, потому что это ведет к экономии бюджетных средств», — сообщил Галеев. Он добавил, что за проект решения депутаты проголосовали единогласно.
Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что этим решением глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев решил закрыть вопрос с возвращением на должность своего бывшего подчиненного Сергея Лагойды. «Теперь в мэрии больше нет зама, который должен отвечать за взаимодействие с силовиками. Соответственно, восстанавливаться через суд Лагойде теперь некуда», — считает инсайдер. Дозвониться до мэра Нефтеюганска журналисту агентства не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что бывший вице-мэр Нефтеюганска был уволен по утрате доверия из-за недостоверной информации в декларации о доходах. До этого он уже уходил из городской администрации с аналогичной формулировкой, но он смог восстановиться в должности по решению суда, а Дегтярев едва не стал фигурантом уголовного дела из-за этой ситуации.