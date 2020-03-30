Челябинские рестораторы увольняют сотрудников из-за карантина по коронавирусу

В Челябинске владельцы ресторанов стали увольнять сотрудников из-за карантина по коронавирусу. Как сообщили URA.RU источники в торговой сфере, уволены почти все сотрудники одного из крупнейших, на 800 мест, пивного ресторана областного центра «Максимилианс».
«У них были контракты составлены таким образом, что их можно сразу же уволить, — рассказал источник. — В итоге всех рассчитали и сказали, что примут обратно, когда карантин закончится и ресторан начнет работать». Получить комментарий в ресторане не удалось, автоответчик сообщает, что заведение закрыто.
«К нам, по телефону, не поступало ни одной подобной жалобы», — заявили URA.RU в государственной трудовой инспекции в регионе.
Председатель союза пивоваров Челябинска Илья Ройтенберг сообщил URA.RU, что хотя его ресторан «Лаборатория живого пива» закрыт, он ни кого не уволил. «Мы получили разъяснения Минфина РФ, что пивоварни могут работать для продажи продукции. Кого-то перевели на точки торговые, — пояснил он. — Несколько точнее в крупных ТРК пришлось закрыть, потому что сами ТРК закрылись. Сейчас пытаемся наладить доставку на дом».
По словам Ройтенберга, он будет стараться сохранить коллектив и все вместе ищут новые методы работы. «Ни о какой прибыли в ресторанном бизнесе уже речи не идет, — говорит он. — Но хотя бы не разориться».
Рестораны и ТРК в Челябинской области как и по всей России закрылись с 28 марта.
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