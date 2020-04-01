Магнитогорск получил четыре балла по индексу самоизоляции сервиса «Яндекс» (в Челябинске — 3,7 балла) Фото: Илья Московец © URA.RU

Сегодня, 1 апреля — 112-й день с момента обнаружения коронавируса и 22-й день с момента объявления пандемии. Сейчас в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 2777 (+440) случаев заражения. Вылечилось 121 (+69) человек — это 4,3% от заразившихся. Умерло 24 (+7) пациентов — 0,8% от заболевших. В Челябинской области резко — до 21 человека — выросло число заразившихся. Умерших по-прежнему нет, зато врачам удалось вылечить сразу двоих пациентов.

На брифинге губернатора Алексея Текслера 1 апреля кресла для журналистов были расставлены на дистанции 1,5 метра друг от друга. Микрофон для представителей СМИ протирали антисептиком после каждого заданного вопроса, а телевизионщикам вообще пришлось отказаться от собственных микрофонов, которые ставили перед спикером — звук на камеры подавали централизованно.

Выступление началось с печальной новости: замершее на два дня суток число заболевших коронавирусом разом выросло с 14 до 20 человек. Чуть позже федеральный оперштаб «дописал» еще одну единичку — за сутки на Южном Урале прибавилось сразу семь зараженных, что вывело регион с девятого на седьмое место в стране. Число условно-положительных диагнозов заметно скромнее — всего пять (+4). К тому же врачам удалось вылечить сразу двух южноуральцев — в Миассе и Магнитогорске. На этом фоне сообщение о переносе саммитов ШОС и БРИКС на более поздний срок было воспринято как само собой разумеющееся.

Новые ограничения и наказания

Решившим создать семью теперь придется повременить — согласно дополнительному пакету ограничительных мер бракосочетания на Южном Урале приостановлены на неопределенный срок. Развестись тоже не получится.

Не исключено введение пропусков, позволяющих добраться до места работы и вообще выходить из дома. «Смотрим опыт других территорий — вероятность введения такой нормы существует», — сказал Текслер. Сейчас в области ждут, когда на федеральном уровне закрепят более жесткие наказания для нарушителей, чтобы начать их применять. Пока же используют имеющиеся нормы: уже второй южноуралец расстанется с 30 тыс. рублей за фейковый комментарий о «закрытии» Магнитогорска.

Пока полицейские патрули лишь напоминают прохожим о режиме самоизоляции. Впрочем, прохожих еще надо найти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А вот полицейские посты уже появились: на границах региона и городских улицах. Пока у водителей лишь проверяют документы и напоминают о режиме самоизоляции.

Автобусное же сообщение с другими регионами уже можно считать прерванным — сегодня прекращены рейсы в ушедшие в полную самоизоляцию Татарстан, Башкирию и Курган. Самой болезненной обещает стать отмена автобусов в Екатеринбург. На рейсах внутри области пассажиров стало вдвое меньше. Вокзалы несут убытки и просят о господдержке.

Улицы «закрытых» городов

Пейзажи начинают выглядеть именно так, как нужно в закрытых на карантин городах. На улицы Челябинска по настоянию главы города Натальи Котовой вывели уникальную технику — тепловую гололедную машину, распыляющую дезинфицирующий раствор с помощью реактивного авиадвигателя. Гул турбины и внушительные облака антисептика, по словам горожан, действует как хорошее успокоительное. Технику, которую обычно используют военные, предприятие-изготовитель предоставило бесплатно — компенсируются лишь расходы на топливо.

Реклама на биллбордах, установленных на улицах Челябинска, теперь перемежается предупреждениями о коронавирусе.

Часть рекламных конструкций работают в видеорежиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А вот этот совет, кажется, отстал от жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В церкви города Миасса батюшка, заботящийся о здоровье прихожан, будет вести онлайн-трансляцию богослужений . Это поможет пастве, как выразился патриарх Кирилл, «спастись вне храма», но сохраняя чувство единения со своим духовным отцом.

Хочется верить, что его примеру последуют и вполне светские руководители крупных предприятий Челябинска и Магнитогорска. Проверки на симптомы болезни создают настоящие толпы на проходных.

Что будет

В Челябинской области откроется уже шестая лаборатория, где будут проводить тесты на коронавирус. Она будет работать на базе областного кожвендиспансера.

Для тех южноуральцев, кого заботят иные болезни, подготовлен список ответов, как будут работать в новых условиях больницы и поликлиники . Там же указана и другая полезная информация.

Для одиноких жителей области старше 65 лет будет работать бесплатная доставка продуктов, лекарств и помощь в оплате услуг ЖКХ. За этим следует обратиться на круглосуточную единую горячую линию по телефонам 8-919-304-63-00 и 8-912-806-84-96.