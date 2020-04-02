Власти пока не планируют ужесточать карантинные меры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 апреля — 113-й день с момента обнаружения коронавируса и 23-й — с объявления пандемии. На данный момент в России, по информации портала стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 548 случаев заболевания (+771 за день), 235 человек вылечились, 30 человек умерли. В Свердловской области зафиксировано 38 заболевших, врачи обнаружили пять новых случаев за сутки. За все время выздоровели восемь человек.

Рост числа инфицированных на Среднем Урале идет рывками: значение остается неизменным несколько дней, затем резко увеличивается на 4-7 случаев, после чего вновь наступает пауза. Врач-эпидемиолог, член Нью-Йоркской академии наук Виктор Зуев связывает это с тем, что в Свердловскую область продолжают возвращаться зараженные россияне из-за границы: «Их привозят не каждый день, рост не должен быть плавным, он и должен быть рывками». По мнению ученого, рост числа больных свердловчан пойдет на спад, когда все туристы вернутся на Средний Урал.

Что произошло за день

Свердловская область запаслась лекарствами от коронавируса

Свердловская область наравне с Москвой и Подмосковьем сделала самую большую закупку лекарств от коронавируса. В сформированных запасах — препараты Интерферон, Рибавирин, Парацетамол, Ибупрофен и другие. Массовую закупку провели регионы, где наибольшая численность населения и которые находятся на первых строчках по числу зараженных.

Умер отец екатеринбуржца с коронавирусом

В Екатеринбурге скончался 67-летний отец пациента, больного коронавирусом. Как сообщил губернатор Евгений Куйвашев, предварительный тест скончавшегося показывал отрицательный результат. По данным источника URA.RU, мужчина не контактировал с инфицированным сыном, причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание.

Карантин не будут ужесточать

В Свердловской области пока что не будут ужесточать ограничительные меры, заявил губернатор Евгений Куйвашев. Власти региона следят за эпидемиологической ситуацией, и нынешних ограничений достаточно. «Главное — соблюсти уже имеющиеся рекомендации, тогда возможно усиление ограничительных мер не понадобится», — сказал Куйвашев.

Семью с ребенком госпитализировали после возвращения из Таиланда

В Богдановиче госпитализировали семейную пару и ребенка с признаками ОРВИ. Последние полгода уральцы жили в Таиланде. Родители долгое время отказывались от госпитализации, после долгих переговоров их удалось убедить. У всей семьи взяты пробы на коронавирус.

В метро сократили рабочую неделю

Екатеринбургский метрополитен перевел сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Это сделано, чтобы сократить убытки, объяснил директор метро Андрей Панаиотиди. Из-за карантина в метрополитене стало меньше пассажиров. Как только ситуация стабилизируется, четырехдневку обещают отменить.

Генконсула Венгрии в Екатеринбурге проверили на коронавирус

Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч сдал анализы на коронавирус, у него не выявлено заболевание. Ранее одному из сотрудников консульства срочно вызывали скорую помощь, медики проверяли его на наличие инфекции.

У олимпийской чемпионки из Екатеринбурга подозрение на коронавирус

Российская синхронистка, олимпийская чемпионка из Екатеринбурга Анжелика Тиманина сдала тест на коронавирус из-за подозрения на болезнь. На днях у нее поднялась температура и заболело горло. Тиманина призналась, что сдать анализы ей удалось с трудом: Роспотребнадзор направил спортсменку в скорую помощь, там ей долго не отвечали. Сейчас она ожидает результатов.