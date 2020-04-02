Из-за коронавируса россияне не выйдут на улицы до конца апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 апреля, — 113-й день с момента обнаружения коронавируса и 23-й — с объявления пандемии. По данным сайта coronavirus-monitor, в мире зарегистрировано 955 643 случая заражения (+19 674 за день), 202 941 выздоровевший (+8 952) и 48 567 погибших (+1 369).

По числу зараженных по-прежнему лидируют США (215 357 человек, +4214), на втором месте Италия (110 574, +4782). Третье место по количеству зараженных в мире занимает Испания (110 238, +8059). За ними идут Китай (82 771, +80) и Германия (78 983, +1204).

По какому сценарию распространяется коронавирус в России?

Регионы России в большинстве своем тяготеют к плавному «европейскому», а не к резкому «азиатскому» варианту развития событий. По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом (+771 за сутки), 243 человека выздоровели (+36), 31 человек погиб (+4). Лидерами по числу заболевших остаются Москва (2 475), Московская область (117) и Санкт-Петербург (147). На сегодняшний день в России показатель смертности составляет 0,98%.

Что происходит с коронавирусом в России?

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до конца апреля, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.

За последние сутки зафиксирован 771 новый случай заражения в 29 регионах страны. Добрался коронавирус и до ЯНАО, здесь двое заболевших. За сутки в России умерли шесть пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Возможность введения в России режима ЧС из-за коронавируса в Кремле не обсуждается. Решения о перекрытии границ между регионами федеральный центр не принимал. Меры по запрету на въезд-выезд транспорта каждый регион пока принимает самостоятельно. Так, силовики полностью закрыли границы Челябинской области.

Два губернатора (глава Коми Сергей Гапликов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов) из-за плохой готовности регионов к борьбе с коронавирусом уже лишились своих постов, на очереди — еще три главы.

Проблемой до сих пор остается нехватка медицинского оборудования и масок в больницах. В Кремле пояснили, что вопрос решается. Также правительство РФ выделило 5,2 млрд рублей на покупку машин скорой помощи для регионов. На дефицит средств защиты жалуются сами россияне, с целью дезинфекции они стали чаще покупать водку.

Из-за пандемии могут перенести ряд значимых мероприятий. В частности Всероссийскую перепись населения — на 2021 год. Рассматривают власти и альтернативные варианты Парада Победы (перенос на другую дату или без зрителей).

Зафиксированы случаи мошенничества, вызванные ситуацией вокруг пандемии. Одним из популярных способов обмана стали звонки от якобы представителей авиакомпаний, которые предлагают вернуть деньги за отмененный рейс. Собеседника просят предоставить данные банковских карт. К росту преступности может привести и сокращение сотрудников ЧОП.

Какая ситуация в мире?

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию с распространением в стране коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС. Он призвал жителей Украины «повзрослеть» и оставаться дома.

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил сотрудникам полиции стрелять в нарушителей карантина по коронавирусу.

Странные случаи смерти российские военные медики зафиксировали в Италии. В городе Громо было зарегистрировано несколько случаев, когда люди, у которых диагностировали COVID-19, умирали во сне, хотя серьезных симптомов болезни у них не было.

Австралия начала испытания двух потенциальных вакцин против нового коронавируса на животных, сообщает местная телерадиокорпорация ABC News.

Что пишут другие СМИ?

В России ввели новые правила оформления больничных для пожилых на самоизоляции. Люди старше 65 лет могут уйти на двухнедельный больничный, поскольку попадают в основную группу риска.

Почти все отдыхающие покинут Крым до 6 апреля из-за коронавируса. Бронирование мест в крымских отелях запрещено до 1 июня.

Первым регионом России, где полностью запретили продажу алкоголя , стал Забайкальский край. Ограничение вводится «до особого распоряжения».

Что будет дальше?

Ученые военно-медицинской академии назвали новые пути заражения коронавирусом. По их мнению, коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к инфекционному заболеванию COVID-19, может передаваться через воду, пищу и контактным путем, что увеличивает риски заражения. А биолог из США Джордж Виттемьер, напротив, назвал способ, который может остановить пандемию. По его мнению, запрет на торговлю мясом диких животных помог бы избежать распространения коронавируса.