Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Екатеринбурге нового кладбища. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Перевести земли лесного фонда площадью 8.4 гектара (Свердловская область, Свердловское лесничество, кадастровый номер земельного участка 66:42:0102001:3945) в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для размещения кладбища», — сказано в документе.
За комментарием URA.RU обратилось к Дмитрию Хазову, директору ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», главе ассоциации «Похоронные организации Урала». «Открытие нового кладбища никак не связано с коронавирусом, всего лишь совпадение. По статистике смертность нисколько не изменилась. В Екатеринбурге давно нужны новые кладбища, в проекте есть пять новых территорий для захоронений. Так что ведется плановая работа, и выделен новый участок», — объяснил URA.RU Дмитрий Хазов.
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