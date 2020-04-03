02 апреля 2020

В Свердловской области откроется новое кладбище. СКРИН

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Ивановское кладбище. Екатеринбург, могилы, кладбище, ивановское кладбище, некрополь
В Екатеринбурге не хватает мест для захороненийФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Екатеринбурге нового кладбища. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Перевести земли лесного фонда площадью 8.4 гектара (Свердловская область, Свердловское лесничество, кадастровый номер земельного участка 66:42:0102001:3945) в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для размещения кладбища», — сказано в документе.

За комментарием URA.RU обратилось к Дмитрию Хазову, директору ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания», главе ассоциации «Похоронные организации Урала». «Открытие нового кладбища никак не связано с коронавирусом, всего лишь совпадение. По статистике смертность нисколько не изменилась. В Екатеринбурге давно нужны новые кладбища, в проекте есть пять новых территорий для захоронений. Так что ведется плановая работа, и выделен новый участок», — объяснил URA.RU Дмитрий Хазов.

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Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

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