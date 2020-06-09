Отделения пермской психбольницы закрыли на карантин из-за COVID

Из-за коронавируса закрыли четыре отделения больницы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Перми четыре отделения Краевой психиатрической больницы закрыли на прием и перевод пациентов. У сотрудника медучреждения и пациентов обнаружили коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба правительства Пермского края.

«Четыре отделения Краевой психиатрической больницы закрыты на прием и перевод пациентов. Из них три — на Банной горе и одно — на ул. Революции», — рассказали в пресс-службе правительства. Коронавирус обнаружили у шести пациентов и одного медработника.

Пациенты между собой не контактировали. Их перевели в специализированные лечебные учреждения Перми. У медработника коронавирус выявили на еженедельном обследовании. На данный момент он находится дома на изоляции, коронавирус проходит у него бессимптомно. В обсервации на территории больницы находятся 22 контактных медицинских сотрудника.

По выявленным случаям проводятся эпидемиологические расследования. У контактных лиц взяли тест на коронавирус. Все они находятся под наблюдением медицинских работников.

На 8 июня в регионе коронавирус выявили всего у 2202 человек. Из них 1241 человек выздоровел, 69 скончались в результате болезни. Ранее в Пермском крае для больных COVID-19 увеличили коечный фонд с 1987 до 2112 мест.