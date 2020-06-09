Ученые: в мире распространяется шесть разновидностей коронавируса

Ученые исследовали более 10 тысяч образцов коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В настоящий момент в мире распространяется шесть видов коронавируса. К такому выводу пришли ученые, проанализировав структуры более 10 тысяч образцов коронавируса нового типа из разных регионов мира. Своими выводами они поделились в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Ученые рассказали, что создали алгоритм, позволяющий секвенировать и объединять в группы геномы возбудителей быстро распространяющихся эпидемий. «Используя эту методику, мы изучили 10,4 тысячи штаммов SARS-CoV-2 и выяснили, что существует шесть клональных групп этого вируса, которые циркулируют по миру», — цитирует исследователей ТАСС.

О том, что коронавирус мог разделиться на два подтипа, в марте заявляли китайские ученые. По их мнению, они различаются скоростью распространения и остротой симптомов. Однако другие исследователи усомнились в такой теории. После этого в мае британские и австралийские ученые заявили, что среди людей циркулирует сразу три типа коронавируса.

Ученые давно пытаются понять, какими путями развивается SARS-CoV-2. В настоящее время известно, что он накапливает мутации примерно с той же скоростью, что и возбудитель гриппа. При этом ученые пока не установили, как эти мутации влияют на заразность и другие свойства инфекции.

Ранее американские ученые открыли новое свойство коронавируса. По их данным, COVID-19 может повышать вероятность инсульта у заболевших молодого и среднего возрастов, передает RT.

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