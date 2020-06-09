В таможне объяснили, почему задерживаются посылки из-за рубежа

Задержки могли возникнуть из-за проблем экспресс-перевозчиков, считают в Федеральной таможенной службе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержки посылок из-за рубежа могли возникнуть из-за проблем экспресс-перевозчиков, которые оказались не готовы к новым правилам работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

В ведомстве напомнили, что с 1 февраля в России введены новые правила перемещения товаров из-за большого числа нарушений со стороны экспресс-перевозчиков. «При этом задержки в таможенном оформлении международных почтовых отправлений могут возникать и в связи с проблемами на стороне экспресс-перевозчиков», — говорится в сообщении ФТС. При этом сбоев программных средств в ведомстве не фиксировали.

На данный момент на Домодедовской таможне декларируемые объемы значительно превышают заявленные ранее, подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что ряд экспресс-перевозчиков не подают своевременно декларации на уже поступившие на склад компаний грузы. Также в Шереметьевской таможне отмечаются задержки до 24 часов в проверке паспортов заказчиков товаров, говорится в сообщении ФТС.

Ранее директор по таможенным операциям Boxberry International Александр Завалишин рассказал URA.RU, что россияне столкнулись с задержками при доставке посылок из-за границы. По его словам, это связано с отработкой нового программного обеспечения ФТС.

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