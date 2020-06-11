Врачам, борющимся с коронавирусом, посвятят монету

Пока идет работа над эскизом монеты
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Центробанк планирует выпустить монету, посвящённую врачам, борющимся за жизнь россиян в пандемию коронавируса. Монета из медно-никелевого сплава будет номиналом 25 рублей.
Эскиз монеты пока еще только готовится. Планируется, что ее выпустят тиражом до пяти млн штук, сообщили в пресс-службе Центробанка.
В ЦБ отмечают, что для большинства населения страны пандемия — это месяцы ограничений, еще для части россиян — воспоминания о ежедневной борьбе с болезнью
«Выпуск монеты — это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников», — заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.
По данным минздрава РФ от коронавируса в стране погибли более ста медиков.