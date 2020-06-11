10 июня 2020

Врачам, борющимся с коронавирусом, посвятят монету

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
Пока идет работа над эскизом монеты Фото: Jeff Belmonte/Flickr
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Коронавирус COVID-19

Центробанк планирует выпустить монету, посвящённую врачам, борющимся за жизнь россиян в пандемию коронавируса. Монета из медно-никелевого сплава будет номиналом 25 рублей.

Эскиз монеты пока еще только готовится. Планируется, что ее выпустят тиражом до пяти млн штук, сообщили в пресс-службе Центробанка.

В ЦБ отмечают, что для большинства населения страны пандемия — это месяцы ограничений, еще для части россиян — воспоминания о ежедневной борьбе с болезнью

«Выпуск монеты — это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников», — заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

По данным минздрава РФ от коронавируса в стране погибли более ста медиков.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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