Педагогу из ХМАО грозит увольнение после драки с полицией

Отдыхающая на пляже женщина в это время должна была вести урок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Педагог по вокалу, певица и преподаватель «Сургутского музыкального колледжа» Снежана Волканова может быть уволена после того, как стала героем скандала в сургутском парке «За Саймой». Там она, в компании с другими отдыхающими, отказалась выполнять требования полиции, из-за чего в наручниках ее увезли в участок. Об увольнении педагога с высокой долей вероятности сообщили источники на ее месте работы.

«То, что сделала Волканова — это позорище для всего педагогического коллектива, для всей культурной жизни региона. Правильно сказала директор (речь о выступлении в СМИ директора „Сургутского музыкального колледжа“ Ларисы Яруллиной — ред.), что педагог должен быть примером и образцом для своих учеников, а не позволять себе такие вольности: она нарушила как законы, так и этические нормы», — рассказал журналисту URA.RU собеседник.

Получить официальный комментарий директора учреждения URA.RU не удалось, но судя по имеющейся в распоряжении агентства информации, Яруллина заявила, что в отношении Волкановой «будут применены самые жесткие меры», учитывая и то, что преподаватель по вокалу оказалась в парке в рабочее время, когда должна была вести дистанционное занятие. Сама же Волканова в опубликованных ею видеозаписях говорит, что полиция сама виновата в конфликте, так как не дала им достаточно времени, чтобы собраться и покинуть парк. Это противоречит точке зрения полиции и видеозаписям с регистратора сотрудника ППС, судя по которому у женщин было около часа на сборы.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники следственного комитета дадут оценку действиям полицейских, которые с применением физической силы задержали в парке «За Саймой» двух сургутянок, среди которых была Волканова. В результате задержания она получила ушибы и растяжения.