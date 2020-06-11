Сотрудники бургерной напали на полицейских в Челябинске

Силовики возбудили уголовное дело на сотрудника ресторана «7 пятниц» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении повара челябинского ресторана «7 пятниц» Сергея Васильева. Он обвиняется в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции во время демонтажа фудтрака, сообщили URA.RU в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел накануне. Сотрудники полиции прибыли на вызов на демонтаж незаконного фудтрака. Там на них напали представители собственников объекта. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сказал собеседник.

В пресс-службе мэрии Челябинска рассказали, что фудтрак несколько лет работал по улице Гагарина, 31. «Объект работал незаконно. По этому поводу поступало много жалоб. 27 ноября прошлого года составили акт о демонтаже трейлера. В течение шести месяцев собственники должны были его убрать. За неделю сотрудники МКУ „Служба демонтажа“ приезжали и предупреждали, что объект демонтируют принудительно. Собственник сказал, что сам все уберет. Через неделю трейлер был на месте. Поэтому было решено его демонтировать. При этом представители собственника оказали сопротивление полиции», — сказали в администрации.

Директор и владелец ресторана «7 пятниц» Станислав Фурдилов заявил корреспонденту URA.RU, что его не предупреждали о демонтаже. «У нас единственная полностью сертифицированная бургерная в Ленинском районе Челябинска. Не было никаких предупреждений о демонтаже, никто нас не уведомлял. Один раз приезжали из „Городской среды“, оставили какую-то бумажку. Я звонил, по телефону ничего не объяснили. Затем приехали, не представили никаких документов. Не дали нам вынести вещи и забрать кассу. Все разбили. Это какой-то силовой захват. В „Городской среде“ не говорят, где находится фудтрак. Не можем его найти. Хотя это не ларек, его должны были эвакуировать на штрафстоянку для автомобилей», — говорит Фурдилов.

На Сергея Васильева (в белой футболке) завели дело за нападение на полицейского Фото: restobar7fridays

В пресс-службе УМВД по Челябинску заявили, что собственников фудтрака неоднократно уведомляли о необходимости самостоятельно освободить территорию. «При демонтаже специализированной службой, владельцы фудтрака препятствовали и применили насилие к сотруднику полиции, пытаясь провести удушающий захват. В отношении мужчины 1988 года рождения, применившего физическую силу, Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в полиции.