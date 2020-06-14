Синоптики объяснили, почему в России резко похолодало

Были созданы условия, при которых выпадают обильные осадки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В европейской части России похолодало после пяти дней жары из-за столкновения воздушных масс с разной температурой. Так считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В пятницу произошло резкое столкновение воздушных масс и быстрое развитие конвективных процессов в атмосфере», — приводит его слова РИА «Новости». Вильфанд объяснил, что холодные воздушные массы пришли с Карского моря и Новой Земли.

Кроме того, метеоролог подчеркнул, что теплый воздух резко вытеснился вверх по линии фронта. Были созданы условия, при которых выпадают обильные осадки, приводящие к грозам, подтоплениям и усилению ветра, уточняет «Ридус».

Ранее Вильфанд прогнозировал, что с 16 июня в центре в Европейской части России ожидается аномальная жара. Температура должна быть на несколько градусов выше нормы.

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