Ситуация с коронавирусом позволяет россиянам проводить лето не в четырех стенах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 июня, — 186-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 96-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 7 820 023 заболевших. Выздоровело 3 729 054 человек, скончалось 430 694 инфицированных. На первом месте по числу зараженных остаются США (2 075 840), на втором — Бразилия (850 514), замыкает тройку лидеров Россия (всего 528 267 заболевших, за последние сутки — 8 835), на четвертом месте Индия (320 922), на пятом месте Великобритания (295 828).

Ситуация в России

Россия выходит из «коронавирусной» ситуации уверенно и с минимальными потерями. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, страна достойно справилась с испытанием инфекцией.

В Москве уже в июле могут снять ограничения на проведение массовых мероприятий, а также открыть театры и кинотеатры. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Масочный режим необходимо соблюдать несмотря на ослабление ограничительных мер, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Он отметил, что многие воспринимают ослабление ограничений неправильно и напомнил, что увеличение числа контактов может привести к росту заражений коронавирусом и новым вспышкам инфекции.

С ним согласился президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он заявил, что пандемия коронавируса еще не закончена, а потому маски и перчатки снимать еще рано . Рошаль отметил, что в Китае люди до сих пор ходят в масках, хотя ситуация с коронавирусом, согласно официальным данным, там давно взята под контроль.

Ситуация в мире

В Токио зафиксировали скачок ежедневных новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 был выявлен у 47 человек. Число новых инфицированных приблизилось к 50 впервые с начала мая.

Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны 22 июня. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Исключение составляет только Португалия, границы с ней будут открыты 1 июля из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Правительство Великобритании пересмотрит действующее в стране правило о соблюдении дистанции в два метра. По словам главы британского Минфина Риши Сунак, страна добилась прогресса в борьбе с COVID-19, а смягчение нормы социальной дистанции ускорит восстановление экономики, так как позволит открыться большему количеству баров, а магазины смогут принимать больше покупателей.

В Германии 16 июня будет запущено приложение для борьбы с COVID-19 . Программа будет отслеживать цепочки заражений коронавирусом и предупреждать, если поблизости находится инфицированный человек. Если о наличии заболевания станет известно уже после контакта, то на телефон потенциального нового зараженного придет уведомление.

В Пекине есть высокая вероятность возникновения второй волны коронавируса , однако она пройдет в слабой форме. Об этом заявил член экспертной группы Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Гуан. Он подчеркнул, что из-за выявленной вспышки COVID-19 на столичном рынке «Синьфади» Пекину не грозит повторение судьбы Уханя , в котором впервые был выявлен коронавирус.

Что дальше?

Чтобы подготовиться к возможной второй волне коронавируса, стоит вести здоровый образ жизни и укреплять организм. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн. Он напомнил, что здоровые люди легче переносят COVID-19.

Ученые нашли связь между коронавирусом и диабетом. По их наблюдениям, при заражении COVID-19 повышается риск возникновения и развития диабета. Кроме того, ученые не исключают появления нового типа диабета.

Для улучшения физической формы после выхода из режима самоизоляции стоит соблюдать режим постепенности и несильно нагружать организм на первых тренировках, советуют тренеры. Кроме того, чтобы вернуться в форму, стоит питаться три раза в день.