Сегодня, 14 июня, — 186-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 96-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 7 820 023 заболевших. Выздоровело 3 729 054 человек, скончалось 430 694 инфицированных. На первом месте по числу зараженных остаются США (2 075 840), на втором — Бразилия (850 514), замыкает тройку лидеров Россия (всего 528 267 заболевших, за последние сутки — 8 835), на четвертом месте Индия (320 922), на пятом месте Великобритания (295 828).
Ситуация в России
Россия выходит из «коронавирусной» ситуации уверенно и с минимальными потерями. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, страна достойно справилась с испытанием инфекцией.
В Москве уже в июле могут снять ограничения на проведение массовых мероприятий, а также открыть театры и кинотеатры. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
С ним согласился президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он заявил, что пандемия коронавируса еще не закончена, а потому
Ситуация в мире
В Токио зафиксировали
Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны 22 июня. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Исключение составляет только Португалия, границы с ней будут открыты 1 июля из-за эпидемиологической ситуации в стране.
Правительство Великобритании пересмотрит действующее в стране правило о
В Германии 16 июня будет запущено
В Пекине есть высокая вероятность возникновения
Что дальше?
Чтобы подготовиться к возможной второй волне коронавируса, стоит вести здоровый образ жизни и укреплять организм. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн. Он напомнил, что здоровые люди легче переносят COVID-19.
Ученые нашли связь между коронавирусом и диабетом. По их наблюдениям, при заражении COVID-19 повышается риск возникновения и развития диабета. Кроме того, ученые не исключают появления нового типа диабета.
Для улучшения физической формы после выхода из режима самоизоляции стоит
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